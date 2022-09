El delantero del Villareal Gerard Moreno (c) celebra con sus compañeros su gol ante el Elche durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División que se juega hoy domingo en el estadio de la Cerámica, en Villarreal. EFE/Domenech Castelló

El centrocampista del Villareal Giovani Lo Celso (c) celebra con sus compañeros su gol ante el Elche durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División que se juega hoy domingo en el estadio de la Cerámica, en Villarreal. EFE/Domenech Castelló

El Villarreal obtuvo una victoria cómoda ante el Elche (4-0) en un choque que encarriló en la primera parte, que controló en la segunda ante un rival más dominador y que cerró en los últimos compases de juego con dos goles más.

En este partido ambos equipos ratificaron la tendencia inicial de la temporada: el Villarreal juega bien y todavía no ha perdido, el Elche no rinde como quisiera y todavía no ha ganado.