La selección de Estados Unidos revalidó la medalla de oro en el Mundial que se ha celebrado en Tenerife, al vencer a la de Australia por 56-73, consiguiendo su décimo título.

Australia no volvió la cara al partido y trató de jugar de frente ante las estadounidenses, pero al no contar con el habitual bagaje anotador de Liz Cambage, que no estuvo muy afortunada en su enfrentamiento con la también jugadora de 2.03 metros americana Brittney Griner, poco pudo hacer.