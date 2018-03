El base canadiense del Delteco GBC, Kenny Chery (c), anota una canasta ante la presencia de jugadores del Baskonia, durante el partido de en el San Sebastián Arena 2016, correspondiente a la jornada 25 de la Liga ACB. EFE

El Baskonia sigue de dulce y logró su novena victoria consecutiva ante un Delteco Gipuzkoa Basket que soñó con el triunfo hasta el descanso, para ser luego superado por uno de los equipos más en forma del continente europeo (72-84).

El conjunto vitoriano no comenzó mal aunque se notaba todavía cierta resaca por su éxito europeo tras clasificarse para el play off de la Euroliga esta semana y jugó al ralentí, algo que puede valer contra otros equipos pero no contra un corajudo GBC que esta temporada se ha caracterizado por sorprender a rivales superiores.