El Casademont Zaragoza logró una cómoda victoria sobre el Montakit Fuenlabrada (75-65), la décima de la temporada, que le permite continuar en una posición de privilegio en la clasificación dejándole prácticamente rozando la Copa del Rey.

No será recordado el partido por la excelencia ni por la espectacularidad del conjunto de Porfirio Fisac sino más bien al contrario, pero hizo valer su fortaleza en casa, donde en Liga no ha perdido más que un encuentro, para sacar adelante un choque en el que, en muchos momentos, no pareció poner en juego toda su energía para ser superior a un rival luchador pero poco más.