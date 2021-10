El alero sueco del Real Madrid Jeffery Taylor (d) lucha con el estadounidense Mike James, del AS Mónaco, durante el partido de la tercera jornada de la fase regular de la EuroLiga de este miércoles en el WiZink Center, en Madrid. EFE/Javier Lizón

El base estadounidense del Real Madrid Nigel Williams-Goss (i) lucha con el serbio Danilo Andusic, del AS Mónaco, durante el partido de la tercera jornada de la fase regular de la EuroLiga de este miércoles en el WiZink Center, en Madrid. EFE/Javier Lizón

El base del Real Madrid Sergio Llul (i) lucha con el base estadounidense del AS Mónaco Mike James durante el partido de la tercera jornada de la fase regular de la EuroLiga de este miércoles en el WiZink Center, en Madrid. EFE/Javier Lizón

El Real Madrid tuvo que ganar dos veces al AS Mónaco y sufrir hasta el final para conseguir una victoria por 94-86, después de ganar el primer cuarto por 18 puntos de ventaja.

Casi sin darse cuenta el Real Madrid se encontró con un 13-1 en el marcador mediado el primer acto. Mike James no parecía Mike James, y el As Mónaco no parecía un equipo de Euroliga que había ganado en las dos primeras jormadas.