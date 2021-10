Claudia celebra un gol con sus compañeros de equipo durante un partido disputado en Palencia. Claudia es una chica palentina que el próximo año cumple los 14 y que lleva desde pequeña jugando al fútbol con Adrián, Jaime, Guille y Samuel. Siempre ha sido una más en el equipo en el que no podrá continuar la temporada que viene porque el reglamento federativo de Castilla y León no se lo permite, simplemente porque es una chica. EFE/ Almudena Álvarez

La abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), María José López, asegura que la norma federativa que impide a una niña palentina de 14 años seguir jugando al fútbol en equipos mixtos, es discriminatoria por razón de sexo ya que solo afecta a las niñas y, además, frustra la proyección deportiva de muchas jugadoras que abandonan a causa de este impedimento.

La experta en derecho deportivo representa a los padres de Claudia, una niña palentina de 13 años que quiere seguir jugando al fútbol con su equipo el año que viene y no podrá hacerlo porque el reglamento federativo de Castilla y León no se lo permite ya que no hay equipos mixtos.