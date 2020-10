Adrián San Miguel, portero del Liverpool, aseguró que la lesión de Virgil Van Dijk, que se perderá prácticamente el resto de la temporada, es "un mazazo gordo para el equipo".

"No voy a mentir, es un mazazo gordo para nosotros. Va a ser duro, va a ser complicado no solo porque es de los mejores, si no el mejor central del mundo actualmente. Es un líder dentro y fuera del campo", dijo el portero español en una entrevista con DAZN.