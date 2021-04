El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo (c), el secretario general de la AFE, Diego Rivas (i), y el vocal José Antonio Camacho, dan una rueda de prensa este viernes en Madrid. EFE/Víctor Lerena

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), declaró este viernes que las decisiones unilaterales para crear la Superliga "no son buenas", reconoció que si "hay un problema se debe solucionar con consenso" y criticó que la UEFA haya amenazado a los futbolistas con no acudir con sus selecciones si jugaran esa competición, algo que dijo no van a permitir.