El francés Julian Alaphilippe se mostró decepcionado por haber perdido el maillot amarillo del Tour de Francia a dos días de la llegada de la carrera a los Campos Elíseos, en una etapa que tuvo que ser amputada a causa de las condiciones meteorológicas.

"No creo que pueda ya recuperarlo. He luchado pero me ha superado un rival más fuerte que yo y hay que aceptarlo", comentó el ciclista del Deceuninck poco después de verse obligado a entrar en el coche de su equipo ante la suspensión de la etapa por una fuerte granizada a 22 kilómetros de la meta.