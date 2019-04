El ex ciclista español Alberto Contador, vencedor del Giro de Italia (2008 y 2015), Tour de Francia (2007 y 2009) y Vuelta a España (2008, 2012 y 2014), lucirá el dorsal de honor 312 y encabezará el pelotón de 8.000 cicloturistas de 57 países que este sábado recorrerán las carreteras de la isla en la prueba Mallorca 312.

"Todavía no está claro qué distancia haré, pero no descarto unirme al grupo de (Pedro) Horrillo y (Joseba) Beloki, que me han dicho que se disfruta mucho", ha explicado Contador en la presentación oficial de la Mallorca 312 celebrada en la localidad mallorquina de Playa de Muro.