El español Carlos Alcaraz, que alcanzó los octavos de final del Mutua Madrid Open tras ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili, se mostró feliz por el respaldo de la gente, que pobló la pista central de la Caja Mágica a pesar del horario y de ser un martes.

"Me he sentido muy arropado por toda la gente y el cariño de la Caja Mágica. Me siento afortunado de vivir este tipo de momento y que me quiera tanto la gente", indicó tras el partido el jugador español que fue ovacionado, en pie, tras ganar una bola imposible.