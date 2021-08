El triatleta salmantino Alejandro Sánchez Palomero se colgó la medalla de bronce en su categoría, la PTS4 de discapacitados físicos, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, tras protagonizar una remontada en la bicicleta hasta el segundo puesto que no pudo aguantar en el tramo de carrera a pie debido al intenso que calor que hizo en la bahía de Odaiba.EFE/EPA/Joe Toth for OIS HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES