El ex director general del Valencia, Mateu Alemany, afirmó este martes que no ha recibido explicaciones concretas sobre su salida del club, aunque percibió que ya no encajaba en el nuevo modelo de la entidad y que no contaba con la confianza de la propiedad del Valencia.

Alemany, que este lunes firmó su desvinculación del club tras una conversación "amistosa y agradable" en Singapur con el propietario de la entidad, Peter Lim, ofreció este martes su versión de lo ocurrido en una comparecencia ante los medios.