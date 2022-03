El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) consiguió entrar en la décima posición de la jornada casi "in extremis" pues, según confesó, pasó una muy mala noche y dijo que el día había sido complicado en el circuito de Mandalika.

"La verdad que la jornada ha sido complicada. He dormido muy poco esta noche, unas cuatro horitas y no me siento nada bien de hecho; me he hecho una prueba de antígeno y no he dado positivo, pero estoy que me duelen las articulaciones, la espalda, las cervicales", enumera Rins con evidentes síntomas de agotamiento.