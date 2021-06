El alto rendimiento ya no solo está en las piernas de los futbolistas, sino que ha llegado a sus ojos. El lateral del Liverpool inglés Trent Alexander-Arnold se sometió a un programa de entrenamiento en visión deportiva que mejoró su capacidad de ver objetivos pequeños y rápidos un 44% y considera que cada vez más jugadores trabajarán estas capacidades.

"En el fútbol, es muy importante estar dos pasos por delante y creo que el entrenamiento de la visión deportiva que he estado haciendo me ha ayudado a valorar eso aún más. La experiencia me ha hecho darme cuenta de que los ojos pueden entrenarse y mejorarse tanto como cualquier otra parte del cuerpo" asegura Alexander-Arnold en un documental difundido por Red Bull TV.

El lateral internacional inglés, que se perderá la Eurocopa por una lesión en el último amistoso contra Austria, se sometió a un programa de entrenamiento de seis semanas diseñado por el oftalmólogo estadounidense Daniel Laby, que lleva tres décadas trabajando en la mejora del rendimiento deportivo a través de la visión.

"Cuando hablé con él por primera vez, no se había hecho un examen de la vista en más de una década. Como era de esperar, Trent tuvo buenos resultados de visión básica, pero cuando lo desafiamos, encontramos limitaciones en algunas áreas", explica el oftalmólogo.

El futbolista del Liverpool se sometió a ejercicios que incluían disparos a objetivos iluminados en un cuarto oscuro, pulsadores luminosos que tenía que pisar con el pie, pruebas con gafas de visión en tres dimensiones y otros elementos.

Entre ellos, Alexander-Arnold destacó la importancia de los ejercicios en los que tenía que centrarse en un punto sin perder de vista el conjunto de la escena "Tiene más sentido, concentrarse en un punto y ser capaz de ver las cosas que suceden a tu alrededor y detectar los puntos rojos, que serían mis compañeros de equipo en el campo", explicó.

Los datos del estudio revelan las mejoras: el lateral pasó de obtener 1,9 puntos en una prueba de visualización rápida de objetivos pequeños con bajo contraste a 2,73 puntos (un 44% más), pasó de tener 0,39 en seguimiento de múltiples objetos a 1,33 (un 241% más), a necesitar menos lanzamientos para acertar en los disparos a anillos iluminados o a tomar mejores decisiones en menos tiempo.

"Las pequeñas mejoras son fundamentales en cualquier deporte, especialmente en el fútbol. En un campo que está tan igualado y tan disputado con deportistas y cerebros increíbles, es importante encontrar los pequeños 'unos por ciento' que otras personas no están mejorando, y sin lugar a dudas este es uno", explica.

EL VAR Y LA PRECISIÓN

La introducción del videoarbitraje añade más presión a futbolistas como el lateral inglés, especialistas en dar el último pase a compañeros en posiciones al borde del fuera de juego.

"Diría que desde el VAR es necesario hacer el pase un poco más perfecto en términos de sincronización. Es encontrar el momento oportuno más que cualquier otra cosa", asegura el lateral, admirador del argentino Lionel Messi (Barcelona) y el belga Kevin De Bruyne (Manchester City) como pasadores.

En cuanto a su visión de juego, Alexander-Arnold elogió a su compañero en el Liverpool, el español Thiago Alcántara, así como a sus compatriotas Phil Foden (Manchester City) y Harry Kane (Tottenham).

Respecto al mejor receptor para el pase, el lateral 'red' lo tiene claro. "El mejor jugador para pasarle el balón es 'Bobby' Firmino. Tiene un toque de ángel, no importa cómo le des la pelota... También nombraría de nuevo a Phil Foden , tiene un toque increíble y delicado", aseguró.

El equipo de ensueño de Alexander-Arnold incluiría a otros grandes jugadores de la historia del Liverpool, como Steven Gerrard o el español Xavi Alonso, pero también Messi o De Bruyne y un ídolo de la historia de la selección inglesa como David Beckham.

El lateral inglés aseguró que tras su experimento con las técnicas de trabajo en la visión de alto rendimiento, otros muchos futbolistas buscarán mejorar en este apartado. "Después de que la gente vea el experimento y cómo ha sido todo el proceso, sí que diría que va a haber más jugadores interesados en la visión deportiva", concluyó.