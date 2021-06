El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el Red Bull Ring de Estiria, sede de las dos próximas carreras del Mundial de Fórmula Uno, que aún "no" han encontrado la perfección", pero que "las cosas están mejorando".

"No hemos alcanzado la perfección, pero las cosas van mejorando. Estamos optimizando las cosas los fines de semana y ahora ya no sólo vamos bien en los entrenamientos libres, si no que lo estamos empezando a hacer bien a lo largo de todo el fin de semana", comentó el doble campeón del mundo asturiano, que después de dos años ausente retornó éste a la categoría reina, con la escudería con la que -cuando se denominaba Renault- logró sus dos Mundiales (en 2005 y 2006).