El piloto español Fernando Alonso, que este fin de semana se estrenará en las 24 Horas de Le Mans con un Toyota Hybrid TS050, dijo esta tarde en el Circuito de La Sarthe que ha recibido muchos consejos para afrontar la prueba, pero que quizá los más valiosos son los relativos a la salud.

"Todo el mundo me ofrece el máximo de ayuda y no sólo aquí. He hablado con muchos pilotos. Aquí tenemos a Alex Wurz (expiloto de F1 que está vinculado a Toyota como asesor). Los mejores consejos llegan sobre la salud, lo que hay que beber, dormir y comer, porque estos días se consume mucha energía", relató.