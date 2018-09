El español Fernando Alonso (McLaren Renault), que este domingo tuvo que abandonar tras diez de las 53 vueltas el Gran Premio de Italia, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó que, además de sus retiradas consecutivas en Spa y Monza, "vendrán más ceros".

"Hemos tenido mala suerte. En Spa nos embistieron y aquí hemos tenido un problema con el coche desde la primeras vueltas. Son circuitos en los que no sabíamos si penalizar o no. Podíamos cambiar motor y salir últimos en estos circuitos que no nos son favorables", explicó Alonso.