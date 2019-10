El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del Mundial de Fórmula Uno y ganador del último Mundial de Resistencia señaló en una entrevista con EFE que su participación en el próximo Rally Dakar será para él "una prueba, de momento única" y no planea que este tipo de carreras sean su futuro.

"Lo veo como una prueba, de momento única. Intentar hacer un Dakar en mi vida, pasar esa experiencia, crecer como piloto", aseguró Alonso durante una charla con EFE en Madrid, una participación que no será un inicio de una larga carrera en el cross-country. "No es mi especialidad y no ha sido mi vida nunca, no lo considero como un futuro", añadió.