El piloto Fernando Alonso, quien quedó hoy eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Japón, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka. EFE DAZ024. Suzuka (Japan), 06/10/2018.- Spanish Formula One driver Fernando Alonso of McLaren in action during the third practice session ahead of the Japanese Formula One Grand Prix at the Suzuka Circuit in Suzuka, central Japan, 06 October 2018. The Japanese Formula One Grand Prix will take place on 07 October. (Fórmula Uno, Japón) EFE/EPA/DIEGO AZUBEL