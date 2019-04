El mexicano Álvaro Ortiz afrontará este domingo la cuarta y última jornada del Masters, primer major de la temporada de golf, con 217 golpes totales (1 sobre par) tras completar este sábado la tercera ronda con 73.

"Fue una ronda muy buena, pero no saqué nada de ella. Lástima que el putt no estuvo ahí y no aproveché el impulso en los segundos nueve", dijo Ortiz, que se encuentra 12 golpes del líder provisional, el estadounidense Tony Finau (-11) y a tres del mejor amateur, el noruego Viktor Hovland (-2).