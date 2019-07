Ana Carrasco dijo este miércoles, casi un año después ganar el mundial de motociclismo en la categoría Supersport 300, que ahora es "mejor piloto".

"Ganar el campeonato me ha abierto muchas puertas en lo deportivo. He entrado en el mejor equipo, el Kawasaki Provec. Esto me ha dado la oportunidad de mejorar mi pilotaje, de trabajar con gente con mucha experiencia, de estar al lado de pilotos que son referentes a nivel mundial", destacó en un acto de la DGT y la empresa de reparación de coches Midas en Madrid.