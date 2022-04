Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que el francés Ferland Mendy sufra una nueva lesión muscular y aseguró que no se entrenó en la víspera del duelo liguero ante el Getafe "por cansancio", dejando entrever su descanso el fin de semana para estar en las mejores condiciones el martes frente al Chelsea.

"Mendy no ha entrenado hoy por cansancio", desveló en rueda de prensa 'Carletto'. "Hemos preferido hacerle un trabajo individual en la piscina y el gimnasio. No tiene lesión, lo evaluaremos mañana para el partido. Si está cansado y no puede, lo reservaremos para el martes", añadió.