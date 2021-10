La presencia de Eden Hazard en el clásico del fútbol español, un duelo entre Real Madrid y Barcelona que todavía no ha disputado, no está descartada para el belga según informó su técnico, Carlo Ancelotti, que desveló que sufre una sobrecarga muscular y "no tiene lesión muscular".

Hazard se dañó en las semifinales de la Liga de Naciones con Bélgica, pagando el esfuerzo en la recta final del partido ante Francia. No participó en el último encuentro de su selección en la competición y causa baja en el encuentro del Real Madrid en la Liga de Campeones.