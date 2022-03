Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su plan para dar la vuelta a la eliminatoria ante el PSG, de octavos de final de la Liga de Campeones, "no es solo parar a Mbappé", autor del tanto del triunfo en París, y pidió a sus jugadores un "partido completo e inteligente" para remontar con el apoyo de la afición madridista.

"El plan que tenemos no es solo parar a Mbappé, hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene el PSG. Nuestro plan es jugar como bloque con y sin balón, meter intensidad y hacer un partido completo e inteligente. No tenemos que volvernos locos porque tenemos que ganar, no necesitamos una goleada. Te puedes adelantar pronto o en el último minuto. Lo importante es jugarlo con intensidad", defendió.