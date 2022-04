El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti (c) durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo este viernes en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas antes del partido de LaLiga contra el RCD Espanyol de mañana. EFE/Real Madrid

Mientras la fuente de La Cibeles ya está vallada para una posible celebración del madridismo de LaLiga, que certificará el Real Madrid si suma al menos un punto el sábado ante el Espanyol, el técnico Carlo Ancelotti aseguró que la cercanía del duelo europeo ante el Manchester City no les condicionará y que lo celebrarán si salen campeones.

"No hemos pensado lo que vamos a celebrar, solamente pensamos en el partido y si tenemos que celebrar, lo vamos a hacer como hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos preparado nada que no sea el partido e intentar ganarlo", aseguró mostrando respeto al Espanyol.