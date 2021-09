Luis Enrique, seleccionador español, fue crítico con la forma de jugar de Suecia tras el empate entre ambos equipos la pasada Eurocopa, pero a su homólogo sueco, Jan "Janne" Andersson, no le preocupa lo que piense y cree que sus reproches son una "buena señal".

"No me he parado a pensar una sola vez en que él estará del otro lado. Nos preparamos para enfrentarnos a España. Si Luis Enrique no está contento, es una buena señal", dijo Andersson este miércoles en la rueda de prensa previa al Suecia-España de mañana, partido de clasificación para el Mundial 2022.