El delantero francés del FC Barcelona, Ousmane Dembélé (c) durante el entrenamiento que realizó la plantilla barcelonista en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para preparar el partido de liga que disputarán este miércoles en el Estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano. EFE/Alejandro García

El delantero de Barcelona Ansu Fati, con unas molestias en la rodilla derecha, finalmente es baja para el partido de LaLiga Santander que su equipo disputará este miércoles (19:00 horas) ante el Rayo Vallecano.

El propio Ronald Koeman adelantó en la víspera que, pese haber incluido al punta hispano-guineano en la lista de convocados, no iba a correr riesgos con él y que podría no viajar a Madrid si esta mañana, como así ha sido, no se sentía al cien por cien.