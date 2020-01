No son muchas las personas que consiguen cumplir uno de sus sueños. Anthony Brown es una de ellas: logró jugar con junto a su ídolo, Kobe Bryant, en Los Ángeles Lakers durante la temporada 2015-16, una experiencia en la que el actual jugador del Fuenlabrada aprendió el valor del trabajo.

"Kobe solo me dio un consejo: que tienes que trabajar, no esperar a jugar bien. Si trabajas, juegues bien o mal, puedes vivir con ello, pero no esperes jugar bien sin trabajar", relata el alero estadounidense en una conversación con EFE en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, su nuevo hogar al sur de la capital española.