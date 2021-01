El partido entre Monbus Obradoiro y Real Madrid, correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Endesa y previsto para el domingo 17 de enero, ha sido aplazado "por cuestiones sanitarias derivadas del brote de COVID-19 que continúa afectando al equipo local", informó en un comunicado la ACB, que próximamente comunicará la nueva fecha del choque.

Se trata del tercer encuentro en una semana que no podrá disputar el Real Madrid por diversas causas, ya que el pasado domingo no pudo enfrentarse al UCAM por varios casos de coronavirus en el equipo murciano y este miércoles vio como le aplazaban el partido de Euroliga frente al Estrella Roja al no poder desplazarse a Madrid el equipo serbio por los problemas derivados del temporal que afectó a la capital española.