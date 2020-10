Árbitro de la final Italia'90 dice que no se dejó impresionar por Maradona

El exárbitro mexicano Edgardo Codesal, que pitó el penalti a favor de Alemania contra Argentina en la final del Mundial de Italia de 1990 que significó la victoria de la selección germana, aseguró este viernes a EFE que en ese partido no se dejó impresionar por Diego Armando Maradona.

"No me dejé impresionar por su nombre por más que trató de influir en mis emociones. El defensa nunca tocó el balón y sí al hombre. Fue penalti aquí y en la luna, quizá por eso dice que soy su enemigo. Yo no tengo enemigos, allá él", dijo a EFE el día del 60 cumpleaños de Maradona.