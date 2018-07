El centrocampista brasileño Arthur Melo, que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Barcelona, admitió que los exazulgranas Xavi Hernández y Andrés Iniesta son dos de sus referentes futbolísticos, pero que no va a afectarle que le comparen con ellos.

"Nunca he escondido la pasión que siento por estos dos jugadores y que me comparen con ellos es fantástico, pero eso no va a afectarme. Los tengo como espejo, son una referencia para mí, personas que han hecho historia en el club. Pero yo soy Arthur, tengo una larga carrera por delante y he de demostrar a todo el mundo por qué estoy aquí. Trabajaré para acercarme a ellos lo máximo posible", manifestó en rueda de prensa.