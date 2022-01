La Asociación Argentina de Polo (AAP) carga con la "responsabilidad" de ser la "NBA del polo", un deporte que se está jugando "más de lo que se ha jugado jamás", que da trabajo a decenas de miles de personas y que sirve para "potenciar el turismo", según explicó a Efe el vicepresidente de la AAP, Carlos Menéndez Behety.

"Para el turismo, el polo es sumamente significativo. Es probablemente el turismo más valioso teniendo en cuenta el ingreso per cápita. Eso ayuda a traer inversiones. No es que solo vienen a ver el polo, vienen a invertir, a comprar, a consumir. Es un turismo de alto impacto", aseguró el directivo.El ente rector del polo del país sudamericano recibió en noviembre de 2021, de parte de la Secretaría de Promoción Turística de Argentina, la licencia "Marca País", que tiene como objetivo "posicionar y desarrollar a nivel nacional e internacional áreas claves de la economía".Para Menéndez Behety, la AAP recibió este reconocimiento porque el polo es "una vidriera" para Argentina y permite "traer inversiones".EL POLO COMO GENERADOR DE PUESTOS DE TRABAJOSegún los números de la Asociación, en Argentina hay alrededor de 6.500 polistas, de los cuales 3.500 están federados."Nosotros calculamos que alrededor de cada polista hay unas diez fuentes de trabajo que se generan. Lo que visualizamos son los empleados directos relacionados con la industria del caballo, pero después hay una industria indirecta", precisó.Dentro de los empleos directos que genera el polo, Menéndez Behety mencionó, entre otros, a los cuidadores, los domadores, los veterinarios, los herreros y los talabarteros."Atrás de un partido de polo hay una industria muy grande que representa el trabajo de mucha gente. Y es algo muy técnico, muy sofisticado, que es visto como mano de obra no calificada y probablemente sea de la mano de obra más calificada que haya en el mundo", indicó.Además, la gran mayoría de los elementos necesarios para la práctica deportiva se fabrican, total o parcialmente, en el país austral."Los tacos son cañas de bambú que vienen del exterior pero todo el procesamiento y demás se produce en Argentina. Te diría que la industria del cuero, la talabartería y demás, el grueso, es industria nacional", dijo Menendez Behety.Desde la AAP ven con satisfacción y alegría como el polo crece de manera sostenida."Se está jugando más polo de lo que se ha jugado jamás. No solo en Argentina, está reaccionando y traccionando en todo el resto del mundo y Argentina tiene el rol de ser el ente rector del polo, de alguna manera lideramos la agenda", dijo."Aspiramos a compararnos con Wimbledon y la Fórmula 1. En ingresos todavía es un larguísimo camino, es un deporte más de nicho, pero es un deporte que tiene que crecer muchísimo más", precisó.EL NEGOCIO DEL POLO FEMENINOPara Menendez Behety, el crecimiento del polo femenino puede ser una gran fuente de ingresos."El polo femenino es el vertical que más rápido está creciendo, el que vemos que más posibilidades tiene de crecer y además vemos que es el que más posibilidad tiene de ser global más rápido", analizó."En el caso de las mujeres es una plataforma global mucho más competitiva desde el inicio, entonces en ese contexto vemos que viene creciendo mucho. Es una plataforma que vemos que está explotando y va a crecer de una manera radical en los próximos años en Argentina y en el mundo", aseguró.LA NBA DEL POLO Y EL DESAFÍO DE POTENCIAR LA INDUSTRIAArgentina es el país con los mejores polistas y en el que se disputan los torneos más importantes del mundo. Por eso, la AAP trata de "ayudar" al resto de las asociaciones para que el polo "crezca" y se "desarrolle"."Tenemos el rol, somos en cierta manera la NBA, simplemente tenemos el desafío como dirigentes de estar al nivel y ser profesionales para posicionar un deporte en el mundo en el que somos los mejores", consideró."Lo vemos como algo natural y como una responsabilidad. Esto se trata de generar riqueza y tratar de ampliar el tamaño de la industria. Somos la NBA, pero no estamos en Estados Unidos. Es un deporte que necesita un proceso de reposicionamiento. Está muy sesgado en algo muy elitista, algo muy chiquitito y la verdad que es un deporte extremo", dijo.Menéndez Behety remarcó que las determinaciones que toma la AAP, como los cambios en las reglas, son rápidamente replicadas "en todo el planeta"Queremos que haya más diversión. Al final del día es una industria de entretenimiento y de show business. Sí, eres la NBA pero estás en Argentina y eso es un desafío. Hay que ponerse a la altura. Venimos mirando de reojo lo que hacen las instituciones de este nivel, la NBA, la PGA, todas las instituciones profesionales que administran la industria del deporte", dijo el vicepresidente.

LA UNIVERSIDAD DEL POLO

En 2021, la AAP creó la "Universidad del polo", una plataforma virtual para capacitar a quienes son o quieren ser parte de esta industria."Al igual que cuando uno va a esquiar a un centro de esquí hay una escuela de esquí, el polo no tenía escuelas. Necesitábamos gente que enseñe a jugar, que te acerque, y poder calificar estos oficios que no están visualizados. Queríamos empezar a generar conocimiento y acumularlo para poder exportarlo y mejorar la calidad de la industria", concluyó.

Sebastián Meresman