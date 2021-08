La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya dijo este jueves en Varsovia que había hablado con sus sus padres y que confiaba en que no les pasaría nada malo, después de que ella escapase a un presunto intento de secuestro del régimen de su país en Tokio

"He hablado con mis padres hoy, me han dicho que están bien, confío en que no les pase nada malo", dijo la atleta que ha recibido asilo en Polonia