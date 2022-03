Nada más en una ocasión en las últimas veinte temporadas un líder con tanta ventaja como tiene a falta de once jornadas el Real Madrid, ocho puntos por encima del Sevilla, segundo, no fue el campeón de LaLiga Santander; sólo en cuatro, incluida esa, el primer clasificado en la vigésima séptima cita no terminó el torneo en la cima y en dos de ellas fue el equipo blanco, que se cayó tanto en 2013-14 como 2003-04.

Son dos ejemplos que mantienen en alerta al dominador de la clasificación, que reivindicó su firmeza con la contundente remontada ante la Real Sociedad (4-1) para sumar su quinta victoria en sus siete últimos compromisos rumbo al esprint final por LaLiga, mientras el Sevilla reincide en el empate.