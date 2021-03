César Azpilicueta, defensa español del Chelsea, analizó la acción polémica del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un derribo dentro del área al belga Yannick Carrasco con empate a cero, admitiendo que pone el brazo pero "apenas ha habido contacto". EFE/EPA/Laurence Griffiths / POOL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.