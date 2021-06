Presente en Brasil 2014, cuando España fue eliminada en la primera fase; en Francia 2016 y en Rusia 2018, fuera en octavos de final, César Azpilicueta tiene una "espina clavada" con la selección española, porque no ha podido "demostrar" su nivel y a la que regresa con emoción e ilusión para la Eurocopa 2020.

"He acudido a dos Mundiales, una Eurocopa, una Confederaciones, unos Juegos Olímpicos y tengo la espina clavada. En los partidos que he jugado con la selección no he podido demostrar mi nivel que he demostrado mucho tiempo en el club (el Chelsea) y tengo la ilusión de hacer un buen campeonato", expuso en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano, donde este sábado se mide a Portugal.