La tenista española Paula Badosa habló de sus sensaciones de cara a la disputa del torneo francés de Roland Garros y aseguró que le gustaría llegar menos expuesta de lo que está ahora al ser una de las mejores raquetas del circuito.

"No llego como me gustaría, me gustaría llegar menos expuesta y con más tranquilidad. Pero es el precio a pagar. Hubiera cambiado no jugar algún torneo de esta gira de tierra, no diré cual. Pero vengo preparada, he trabajado muy bien", indicó.