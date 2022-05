13 may. 2022

EFE Roma 13 may. 2022

La tenista española Paula Badosa naufragó en los octavos de final del WTA 1.000 de Roma ante la rusa Daria Kasatkina por un doble 6-4 y protagonizó la sorpresa de la jornada en la capital italiana.

Badosa no pudo con la rusa, se estrelló con un muro que parecía no tener grietas. Y eso desesperó a la española, que miraba constantemente a su banquillo en busca de una solución que no llegó.