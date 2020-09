El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), segundo en el Gran Premio de San Marino de MotoGP ha reconocido tras el podio que no esperaba "estar tan arriba", si bien señaló que después del "warm up" sí que esperaba un buen resultado.

"Esta mañana en el warm up he salido y he hecho pocas vueltas para no cansar demasiado la pierna y aún así he hecho el cuarto mejor tiempo o el quinto", recordó Bagnaia, que se operó de una fractura de la tibia derecha hace poco más de cuatro semanas.