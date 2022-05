17 may. 2022

EFE Bilbao 17 may. 2022

Ricardo Barkala ha asegurado en su presentación como candidato a la presidencia del Athletic Club que ha mantenido contactos con "seis o siete entrenadores de primerísimo nivel", entre ellos el actual técnico, Marcelino García Toral, que es "una opción, ni la primera ni la última", para ocupar el banquillo de San Mamés la próxima temporada.

"El orden en el que hemos hablado con ellos no tiene que ver que sean primera, segunda o tercera opción", ha añadido el candidato cuando se le recordó que Marcelino entendía que no era la primera opción al no haber abierto con él esa ronda de contactos.