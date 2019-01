El español Roberto Bautista dijo este sábado, tras alzarse con la victoria en el torneo de Doha, que ha sido "el más duro" que ha ganado en su carrera.

Bautista, que venció en la final al checo Tomas Berdych por 6-4, 3-6 y 6-3, destacó: "He jugado un nivel de tenis altísimo, he tenido buenas victorias y sí que es verdad que es uno de los torneos más duros y más difíciles que he ganado".