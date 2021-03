El español Roberto Baustista, número 13 del mundo y quinto cabeza de serie, admitió que tuvo que jugar su mejor tenis para batir en el torneo ATP 250 de Doha (Catar) al austriaco Dominic Thiem, primer favorito y número 4 del ránking, por 7-6, 2-6 y 6-4, lo que le dio el pase a semifinales.

“He jugado un buen partido, me he encontrado muy bien. Thiem es uno de los mejores jugadores del mundo y nunca es fácil jugar contra él. He tenido que jugar mi mejor tenis”, destacó el castellonense en unas declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.