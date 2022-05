El presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, durante el encuentro con empresas y entidades de Alicante para explicar el alcance internacional de la regata "The Ocean Race" que saldrá del Puerto de Alicante el 15 de enero de 2023. EFE/Morell

El presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, el director general de SPTCV (Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana), Antonio Rodes (c), y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, durante el encuentro con empresas y entidades de Alicante para explicar el alcance internacional de la regata "The Ocean Race" que saldrá del Puerto de Alicante el 15 de enero de 2023. EFE/Morell