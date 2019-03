El delantero del Real Madrid Karim Benzemá (c) celebra con Gareth Bale (d) y Ceballos tras marcar el tercer gol ante el Huesca, durante el partido de Liga en Primera División disputado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE

Un postrero gol del francés Karim Benzema aplacó el nuevo sonrojo que estaba sufriendo el Real Madrid, que rozó un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu, esta vez ante un colista como el Huesca al que se le escapó la gloria entre los dedos y acabó por sucumbir por 3-2.

El atacante galo resolvió con un buen disparo con rosca un partido que se le escapaba al equipo de Zinedine Zidane. El once alternativo que planteó, ante menos de 50.000 espectadores, fue una prueba del estado de un equipo que, tras perder cualquier opción al título, trata de no empeorar la imagen de una mala temporada pero que no encuentra las buenas sensaciones.