El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) no quiso sorpresas en la última tanda de pruebas libres previa a la clasificación de Moto2 para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 en el circuito "Ricardo Tormo" y en apenas unas vueltas mejoró su registro del primer día para pasar de la decimocuarta plaza hasta la primera.

Bezzecchi consiguió un mejor tiempo de 1:34.698, que no superó ninguno de sus rivales en toda la tanda y acabó por delante de Héctor Garzó (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex), Fabio di Giannantonio (Speed Up) y de Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que también doblegaron al líder del primer día, el español Jorge Navarro (Speed Up), sexto al final.