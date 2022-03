Marcelo Bielsa no solo terminó la maldición de 16 años que pesaba sobre el Leeds United. No solo dio un fútbol ofensivo y atractivo a un equipo maltratado durante muchos años. No solo hizo creer a una ciudad y a unos jugadores que disfrutar y ganar no siempre van de la mano. El argentino hasta cambió el nombre de los bares, como el del "The Old Peacock", que pasará a llamarse "The Bielsa" hasta final de temporada, en homenaje al técnico.

La decisión se tomó a las pocas horas de que Bielsa fuera cesado tras cuatro años dirigiendo a los 'Whites'. "Este es nuestro tributo al gran hombre que es Bielsa", explica a Efe Jamie Lawson, dueño del "Old Peacock", pub que durante más de 100 de años ha sido el sitio de peregrinación habitual de los aficionados al Leeds antes de los partidos.