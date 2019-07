El español Mario Mola, triple campeón mundial de triatlón, que acabó cuarto este sábado la sexta prueba del Mundial, posa ante el Ayuntamiento de Hamburgo (Alemania). "Obviamente, a un le gusta ganar; y cuando no gana se le puede pedir más; pero hoy he dado todo lo posible y no me puedo reprochar nada", explicó durante una entrevista con la Agencia Efe. EFE