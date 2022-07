El expresidente de la FIFA Joseph Blatter en una foto de archivo. EFE/EPA/ALESSANDRO CRINARI BELLINZONA, 08/07/2022.- El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter (C), rodeado de representantes de los medios de comunicación, saluda a la prensa este viernes frente al Tribunal Penal Federal Suizo tras conocerse el veredicto de absolución en Bellinzona. La Fiscalía Federal acusó de fraude al ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al ex presidente de la UEFA, Michel Platini, por un pago sospechoso de dos millones. Ambos fueron juzgados por el Tribunal Penal Federal en donde la defensa habló durante el juicio de un asunto de conspiración. EFE/ Alessandro Crinari