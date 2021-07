El croata Zvonimir Boban, jefe de fútbol de la UEFA, aseguró este sábado que la idea de organizar el Mundial cada dos años, y no cada cuatro, propuesta por el director de desarrollo de la FIFA, el francés Arsene Wenger, "simplemente no se puede hacer" por razones de calendario de las temporadas y por cuestiones simbólicas.

"No se puede no admirar a Wenger por lo que ha dado al fútbol. Pero me parece absurdo que no entienda que, simplemente, no se puede hacer. El Mundial no se puede organizar cada dos años por mil razones", dijo Boban en una entrevista que publica este sábado el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".